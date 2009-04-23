Тимошенко и Путин проведут заседание в Москве

Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведут четвертое заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии 29 апреля 2009 г. в Москве, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, стороны обсудят вопросы сотрудничества в энергетике, авиастроении и других отраслях.

Межправительственные консультации глав правительств России и Украины были запланированы на конец марта - начало апреля с.г. Однако 23 марта с.г. состоялась конференция между Украиной и Евросоюзом, посвященная вопросам инвестирования в газотранспортную систему Украины, которая завершилась подписанием декларации, что вызвало недовольство у России и отмену межправительственных консультаций.