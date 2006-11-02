ВР назначила наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка (фамилии)

Верховная Рада Украины приняла постановление “О назначении членов наблюдательных советов открытого акционерного общества “Государственный ощадный банк Украины” и Государственного экспортно-импортного банка Украины “Укрэксимбанк”.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление проголосовало 250 народных депутатов из 428, зарегистрированных в зале.

Членами наблюдательного совета “Ощадбанка" назначены: Петр АНДРЕЕВ, Юрий БОРДЮГОВ, Данила ВОЛЫНЕЦ, Вадим ПУШКАРЁВ, Сергей РЫБАК, Сергей ТИТЕНКО, Дмитрий ЧЕРНОБАЙ.

Членами наблюдательного совета "Укрэксимбанка" назначены: Владимир БАНДУРОВ, Игорь БУРАКОВСКИЙ, Андрей ЗИНЧАК, Денис КИРЕЕВ, Анатолий КОЧЕРГА, Андрей КРАВЕЦ, Игорь СОТУЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины Закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (о наблюдательном совете). «За» проголосовали 245 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщил на заседании парламента народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ, данным законом предусмотрено, что в наблюдательные советы государственных банков будут входить по 5 представителей от Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Президента Украины.

Он напомнил, что до сих пор в наблюдательные советы этих банков по 7 кандидатур вносили только Президент и Верховная Рада. В.ГОРБАЛЬ сообщил, что в данном законе «существенно повышены критерии к кандидатам, которые рекомендуются в наблюдательные советы государственных банков».

После голосования председательствующий на заседании первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК отметил, что закон принят, «но понятно, какая судьба его ожидает» (Речь идет о возможности наложения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вето на данный закон – УНИАН).

За этот закон не голосовали фракции «Наша Украина» и БЮТ.