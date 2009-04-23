Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 22 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,06 грн., по продаже – 8,05-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,39 грн., продают – по 10,61 грн., курсы незначительно повысились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,50 грн., по продаже – в пределах 10,54-10,80 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 22 апреля и составляет в среднем 0,2217/0,2448 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,236 грн., по продаже – 0,235-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,42 грн., продажи – 10,60 грн., курсы незначительно изменились по сравнению с 22 апреля.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 22 апреля и составляет 0,2212 грн., курс продажи незначительно понизился – до 0,2474 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,03/8,09 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,30/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,10 грн., евро – 10,35/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 23 апреля, составляет 7,70, к евро – 9,96919, к российскому рублю – 0,22607.