В Украине задержан итальянский мафиози

Работники Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины в Винницкой области по информации национального центрального бюро Интерпола в Украине задержали гражданина Италии, который с 2003 года находился в международном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины со ссылкой на информацию начальника УБОП в Винницкой области Владимира СОЛЯРА.

По его данным, уроженец г. Сароно (1961 г.р.) разыскивался полицией Италии за запугивание свидетелей по уголовному делу против мафиозного клана, действовавшего в Сарнезе-Ночерино.

Кроме того, отметил В.СОЛЯР, задержанный является фигурантом по другому уголовному делу о подделке денег и похищении автомобилей.

В Украине злоумышленник скрывался в городе Винница у своей жены. В 2005 году он был осужден в Украине за контрабанду иномарок из Италии в Украину. По решению Ужгородского городского суда приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. После 4 лет заключения был освобожден по амнистии.

В соответствии со ст.18 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, итальянец задержан. На данный момент он находится в винницком изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции в Италию, сказал В.СОЛЯР.