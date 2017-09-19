Полиция открыла еще одно дело из-за столкновений возле суда по "делу 2 мая"

В Одесской области полиция открыла еще одно производство по факту столкновений под судом, который оправдал фигурантов «дела 2 мая».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, события в Черноморске, где возле Ильичевского городского суда пострадали 35 правоохранителей, следователи квалифицировали еще по одной статье.

Отмечается, что помимо уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября суд Черноморска Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Позже возле здания суда произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые протестовали против освобождения фигурантов. Около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По факту столкновений было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.