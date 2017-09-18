В столкновениях под судом, который оправдал фигурантов "дела 2 мая", пострадали полицейские и нацгвардейцы

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений под судом города Черноморск, произошедших сегодня после оглашения оправдательного приговора фигурантам дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции в Facebook.

Согласно сообщению, полиция квалифицировала события под Черноморским судом по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

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"Участники акции совершали хулиганские действия, распилили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и бросали в сотрудников полиции и служебный автобус тротуарную плитку. Около 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября суд Черноморска Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В прокуратуре Одесской области заявили, что готовят апелляционную жалобу на оправдательный приговор фигурантам «дела 2 мая».

Позже возле здания суда произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые протестовали против освобождения фигурантов дела 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе бежал в Российскую Федерацию.