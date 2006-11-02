Определение Алуштинского суда по рынку ”Озерка” фальсифицировано

Определение Алуштинского городского суда, ссылаясь на которое, пытались захватить Днепропетровский центральный рынок «Озерка», было сфальсифицировано.

Об этом УНИАН сообщил адвокат КП "Центральный рынок" города Днепропетровска Юрий БЕРГЕЛЬСОН.

По словам адвоката, судьей Алуштинского городского суда, рассматривавшим дело об иске ОАО "Днепропетровский центральный рынок" к КП "Центральный рынок", было сфальсифицировано определение суда от 17 октября 2006 года. Этим определением суд запрещает любым организациям, юридическим и физическим лицам препятствовать ведению ОАО "Днепровский центральный рынок" деятельности на территории Днепропетровского центрального колхозного рынка "Озерка".

Ю.БЕРГЕЛЬСОН отметил, что исковое заявление датируется 24 октября, а определение суда – 17 октября.

Справка УНИАН. 30 октября т. г. состоялась попытка захвата ринка "Озерка". По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск задержали 92 человека, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников «Беркута».

По факту вооруженного нападения 30 октября на рынок „Озерка” было возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Кроме того, суд Индустриального района г. Днепропетровска дал санкцию на арест зачинщиков захвата центрального рынка "Озерка" в Днепропетровске.

Их действия квалифицированы как создание организованной преступной группировки.

Исходя из первых показаний, данных подозреваемыми, за последними событиями вокруг «Озерки» стоит российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН и один из бывших директоров рынка, который теперь тоже является гражданином РФ.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.