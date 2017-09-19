Суд арестовал двух оправданных вчера фигурантов "дела 2 мая"

Киевским районным судом г. Одессы удовлетворено ходатайство Одесской областной прокуратуры о взятии под стражу двух фигурантов "дела 2 мая" - Сергея Долженкова и Евгения Мефедова.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Именно этим двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года после оправдательного приговора Ильичевского горсуда в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в совершении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября городской суд Черноморска Одесской области признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года в части событий на Греческой площади. Суд постановил освободить в зале заседания пятерых обвиняемых.

Но сразу после оправдательного приговора задержали двух фигурантов дела о трагических событиях 2 мая 2014 года украинца Сергея Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова.