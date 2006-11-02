12-00 - В УНИАН Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) проведет презентацию разработок национальных систем вооружений, которые отечественный ОПК осуществил за годы независимости государства.

В частности, будут показаны натурные образцы высокоточных средств поражения и станций радиолокации ближней разведки. Эксперты проведут оценку экспортного потенциала, возможности адаптации под стандарты НАТО украинского оружия, а также объявят результаты исследования ЦИАКР в области оружейного экспорта Украины. В пресс-конференции примут участие директор ЦИАКР Валентин Бадрак и руководитель опытных проектов ЦИАКР Сергей Згурец (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.