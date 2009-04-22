Ющенко наградил орденом крымского митрополита

Текст указа на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени митрополита Симферопольского и Крымского ЛАЗАРЯ (Ростислава Филипповича ШВЕЦА), управляющего Симферопольской и Крымской епархией Украинской православной церкви. Текст соответствующего указа Президента размещен на его официальном сайте. Митрополит награжден за многолетнюю плодотворную духовно-просветительскую деятельность, весомый личный вклад в сохранение и укрепление межконфессионального мира, утверждение идеалов духовности и милосердия.

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