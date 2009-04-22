Трем обвиняемым по делу о взрыве в Днепропетровске отменили амнистию

Сегодня Апелляционный суд Днепропетровской области отменил решение Жовтневого районного суда Днепропетровска от 20 января 2009 года об амнистии трех экс-руководителей ОАО «Днепргаз».

Речь идет о генеральном директоре Игоре ИВАНКОВЕ, его заместителе Максиме СОРОКИНЕ и главном инженере Сергее БАЧУРИНЕ, которым инкриминировалась служебная халатность по факту взрыва газа в жилой многоэтажке, который произошел в областном центре 13 октября 2007 года, сообщил корреспонденту УНИАН адвокат пострадавших вследствие взрыва жителей дома Дмитрий ПОПОВСКИЙ.

По его словам, апелляционный суд направил уголовное дело в отношении трех указанных экс-руководителей «Днепргаза», возбужденного по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, на новое рассмотрение в Жовтневый райсуд.

Д.ПОПОВСКИЙ заметил, что сегодня в апелляционном суде была зачитана только результативная часть судебного решения, никаких комментариев судьи не предоставили.

Адвокат отметил, что пострадавшие от взрыва газа не согласились с амнистией бывших руководителей ОАО «Днепргаз» и подали апелляцию на решение Жовтневого районного суда.

Как сообщал УНИАН, 20 января Жовтневый районный суд Днепропетровска удовлетворил ходатайство трех подсудимых – бывших гендиректора ОАО «Днепргаз» И.ИВАНКОВА, его первого заместителя М.СОРОКИНА и главного инженера С.БАЧУРИНА, обвиняемых в служебной халатности, приведшей к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года, – об амнистии согласно закону Украины «Об амнистии», подписанном Президентом Украины 12 декабря 2008 года.

23 января потерпевшие от взрыва сообщили, что подадут апелляцию на данное решение суда.

Вследствие взрыва газа в жилом доме в Днепропетровске были разрушены два подъезды и погибли 23 человека.