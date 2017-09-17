Во Львове обнаружили картотеку службы безопасности ОУН (фото)

Во Львове поисковики нашли картотеку службы безопасности Организации украинских националистов.

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Об этом сообщила руководитель программ Львовского Центра исследований освободительного движения Ярина Ясиневич в Facebook.

По ее словам, оригиналы этих документов обнаружены впервые.

«В КГБ была картотека, ну, вы знаете. Но и у Службы безопасности ОУН тоже была. Впервые мы нашли оригиналы!, - написала Ясиневич.

Директор Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслан Забилый сообщил «Громадскому радио», что картотека принадлежала референтуре службы безопасности ОУН, когда ею руководил Николай Арсенич-Березовский.

«Важно и интересно то, что раньше мы только находили в документах сведения о существовании картотеки, а сейчас мы нашли ее саму. Документы разделены по определенным группам и по разным направлениям, один из блоков картотеки запечатан специальной печатью. Те документы и саму печать мы будем изучать. Это уникальный материал, который до сих пор не попадал в руки историков», - сообщил он.

Забилый отметил, что в картотеке собрана информация о нескольких тысячах человек.

«Внесение в картотеку не означает, что лица были врагами, особенность работы любой службы - это сбор информации и ее анализ», - пояснил историк.