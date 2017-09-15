СБУ предотвратила провокационную акцию спецслужб России в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины пресекли попытку проведения в Киеве антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля.

Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "собрания матерей участников АТО".

"Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающихся от украинского правосудия на территории России", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

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"По замыслу кремлевских кураторов, "собрание" должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было", - отметили в СБУ.

Таким образом, отметили в ведомстве, благодаря работе правоохранителей "очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной".

В СБУ напомнили, что неделю назад правоохранители предотвратили проведение подобной фейковой акции во Львове.

Ранее сообщалось, что Россия готовила провокацию по "автономии" в Закарпатье.