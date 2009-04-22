Суд вернул государству 27 гектаров земли в Киевской области
10:25, 22 апреля 2009Общество
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Возле Каневского водохранилища
В Киевской области суд возвратил в собственность государства свыше 27 гектаров земли в водоохранной зоне Каневского водохранилища.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Киевским межобластным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Бориспольского межрайонного прокурора к общественной организации «Объединение граждан «Краєвид» и Бориспольской райгосадминистрации о признании недействительным договора аренды указанного земельного участка и возвратил его государству.
Решение суда первой инстанции отменено.
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