Суд вернул государству 27 гектаров земли в Киевской области

В Киевской области суд возвратил в собственность государства свыше 27 гектаров земли в водоохранной зоне Каневского водохранилища.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, Киевским межобластным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Бориспольского межрайонного прокурора к общественной организации «Объединение граждан «Краєвид» и Бориспольской райгосадминистрации о признании недействительным договора аренды указанного земельного участка и возвратил его государству.

Решение суда первой инстанции отменено.