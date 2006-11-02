До конца недели погода в Украине ухудшится

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В восточных областях, Крыму и Приазовье сложные погодные условия: дождь, местами с мокрым снегом, утром и днем сильные осадки, в Крыму порывы ветра 19-24 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь в Карпатах, Прикарпатье и на Закарпатье снег, местами метели. Ветер северо-западный, в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в центральных областях местами 0-2° тепла, днем 0-5° тепла (в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза); в южной части и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

4-5 ноября - облачно с прояснениями. В западной, 5 ноября и в южной части небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в Карпатах метели. На остальной территории местами небольшой снег и мокрый снег, лишь ночью 4 ноября в Крыму и Приазовье мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатах, 4 ноября и в Крыму и Приазовье местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на крайнем юге и западе страны ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 0-3° тепла, днем 6-9° тепла).

6-7 ноября - временами снег и мокрый снег, в восточных областях и южной части с дождем; лишь 6 ноября в восточной части, а 7 ноября в западных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° мороза, в южной части от 1° мороза до 4° тепла; днем 6 ноября от 3° мороза до 3° тепла, на юге и востоке, а 7 ноября в Украине 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура ночью в Киеве 2-4° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

4-5 ноября - облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и мокрый снег (ночью 5 ноября повсюду), на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

6-7 ноября - временами снег и мокрый снег. Температура ночью 2-7° мороза; днем 6 ноября от 3° мороза до 3° тепла, 7 ноября 0-5° тепла.