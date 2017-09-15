В Кривом Роге офицера полиции поймали на продаже метамфетамина

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лейтенанта полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 УК (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества).

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 14 сентября 2017 года возле жилого дома в городе Кривом Роге прокуратурой разоблачен оперуполномоченный одного из отделений Криворожского отдела полиции во время сбыта психотропного вещества (метамфетамина) постороннему лицу за 1500 гривен.

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«Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.