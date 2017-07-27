В Полтаве военнослужащий ВСУ поставлял наркотики курсантам военного училища

Военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно с Управлением противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Полтавской области 25 июля разоблачен и задержан военнослужащий, который поставлял наркотические средства курсантам.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, во время проведения негласных следственных действий установлено, что военнослужащий-наркодилер закупал у гражданских лиц наркотические средства и психотропные вещественными (в частности, амфетамин, метамфетамин), а также марихуану, и в дальнейшем сбывал их по меньшей мере 20 курсантам.

Начальник полиции Полтавской области Олег Бех заявил УНИАН, что 21-летний мужчина сбывал особо опасный наркотик курсантам в течение длительного времени.

«Военнослужащего Вооруженных сил Украины задержали во время сбыта наркотического средства «метамфетамин». Фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств)», - отметил Бех.

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Дилер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение с целью сбыта и незаконный сбыт психотропных веществ). По ходатайству военного прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время продолжается судебная экспертиза психотропного вещества, изъятого во время очередного эпизода сбыта. Другие лица, причастные к организации канала поставки наркотических веществ курсантам, устанавливаются. Подозреваемому, согласно санкции статьи 307 УК, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в Харькове заключенному пытались передать наркотики в кетчупе. В передаче было обнаружено смешанное с кетчупом кристаллическое вещество белого цвета.