Топ-чиновника "Укрзализныци" поймали на взятке в $70 тысяч

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил о задержании сотрудниками СБУ на взятке в 70 тыс. долларов (1 млн 820 тыс. гривень по курсу НБУ, - ред.) замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзализныця" Вахтанга Джакели. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"Несколько часов назад оперативники СБУ задержали с поличным первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная дорога" Джакели Вахтанга при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тыс. долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога", - заявил Лавренюк.

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По его словам, за решение данного вопроса чиновник планировал получить неправомерную выгоду в размере 300 тыс. долларов.

"О необходимости немедленного его увольнения из рядов ПАО "УЗ" министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивал неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы", - резюмировал Лавренюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее на админгранице с аннексированным Крымом таможенника задержали на взятке в 30 тысяч гривень. Таможенник получил взятку от лиц, которые намеревались беспрепятственно ввезти алкоголь и табак в Крым.