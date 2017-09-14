В Украине успешно испытали украинско-польский беспилотник ударного действия (фоторепортаж)
Новый беспилотник состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин.
В Украине прошло успешное испытание разведывательно-ударного комплекса «Сокол», который является продуктом успешной кооперации украинского предприятия «Чезара» с польскими партнерами.
Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на полигоне Гончаровское Черниговской области, сообщает пресс-служба СНБО.
По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны перед отечественным оборонно-промышленным комплексом, - «налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения».
«Разведывательно-ударный комплекс «Сокол», который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия» - заявил Турчинов и добавил, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях - «порывы ветра были 14-17 метров в секунду». «Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены», - подчеркнул он.
Читайте такжеТурчинов прокомментировал "истерические" угрозы Путина о предоставлении США оружия Украине
Секретарь СНБО сообщил, что этот беспилотник - «продукт успешной кооперации украинского предприятия «Чезара» с польскими партнерами».
«Испытания прошли успешно, продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО после совещания с производителями и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА «значительно большей дальности применения и с мощными боевыми характеристиками».