Еврокомиссия создала группу экспертов по вопросам платежных систем
22:26, 20 апреля 2009Общество
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Решение было одобрено сегодня
Европейская комиссия создала группу экспертов по вопросам рыночных платежных систем.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня.
“В области платежей и, в частности, в контексте Единой европейской платежной зоны, у нас есть растущая потребность в регулярном привлечении заинтересованных сторон на как можно более ранних стадиях одобрения решений”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ.
Миссией группы будет помощь Еврокомиссии в подготовке законодательных актов в области платежных систем.
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