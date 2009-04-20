Еврокомиссия создала группу экспертов по вопросам платежных систем

Европейская комиссия создала группу экспертов по вопросам рыночных платежных систем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня.

“В области платежей и, в частности, в контексте Единой европейской платежной зоны, у нас есть растущая потребность в регулярном привлечении заинтересованных сторон на как можно более ранних стадиях одобрения решений”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ.

Миссией группы будет помощь Еврокомиссии в подготовке законодательных актов в области платежных систем.