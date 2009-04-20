Во Львовской области сгорела церковь ХVІІІ века

19 апреля в 10.56 в селе Угольная Стрыйского района Львовской области возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого (в 1781 года постройки), которая принадлежит УГКЦ и является архитектурным памятником местного значения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 12.16 силами 8 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожены здание храма и его имущество. Причина пожара устанавливается.