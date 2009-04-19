Население Кировоградской области сократилось

В январе-феврале 2009 года численность населения Кировоградской области сократилось на 1,5 тыс. человек и по состоянию на 1 марта составило 1025,5 тысячи человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На сегодняшний день в области проживает 631,1 тыс. городских жителей (61,5%) и 394,4 тыс. крестьян (38,5%).

Самые высокие темпы сокращения численности населения были в Светловодском (0,47%), Ольшанском (0,42%) и Бобринецком (0,34%) районах (средний областной показатель – 0,15%).

Превышение числа умерших над рожденными в январе-феврале наблюдалось во всех районах области.

В то же время в 16 районах наблюдался рост рождаемости, больше всего – в Знаменском районе (с 8,2 до 12,7 человек на 1000 жителей).

Формирование миграционной составной численности населения происходило в результате разницы между числом выезжающих и числом прибывших. Число прибывших в область на постоянное проживание в расчете на 1000 жителей уменьшилось с 9,7 до 8,5 чел., а выбывших – с 12,8 до 9,9 человека.

Миграционное сокращение населения в январе-феврале зафиксировано в 17 районах области.