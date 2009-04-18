При нападении пророссийских боевиков в Одессе погиб активист ОО «Січ»

При выходе из кафе «Орешек» на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой погиб от ножевых ранений в результате нападения группы пророссийских боевиков активист патриотической общественной организации «Січ», студент одного из учебных заведений Максим ЧАЙКА. Второй активист «Січі» с ножевым ранением госпитализирован. Об этом сегодня сообщили УНИАН в областном объединении «Просвіта».

Руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Одессе Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ уточнила, что «по факту убийства 20-летнего М.ЧАЙКИ следователем Приморского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело. Некоторые лица, причастные к побоищу дают показания, сотрудники милиции принимают меры для розыска одного из подозреваемых в совершении преступления».

В интересах следствия фамилия подозреваемого в убийстве и обстоятельства совершенного преступления не разглашаются.

Обращает на себя внимание тот факт, что в одном из своих выступлений бывший лидер депутатской группы Одесского горсовета Игорь МАРКОВ, организовавший со своими охранниками и сторонниками нападение на группу демонстрантов-«просвітян» и активистов других организаций у здания облгосадминистрации 2 сентября 2007 года, высказывал публичное одобрение подобным акциям местных пророссийских экстремистов.

Следственное управление УМВД Украины в области полтора года назад возбудило уголовное дело по факту столкновения у здания ОГА, в котором фигурируют имена экс-депутата И.МАРКОВА и его охранников, однако до сих пор никого к ответственности не привлекали. В прошлом месяце уволен с должности начальник Следственного управления УМВД Украины в области Василий НЕЗНАМОВ.