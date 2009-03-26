В Одессе показали видео избиения демонстрантов

В Одессе продемонстрированы видеоматериалы, подтверждающие факт избиения депутатом городского совета Игорем МАРКОВЫМ и его охранниками участников пикета у здания областной государственной администрации 2 сентября 2007 года.

«Сегодня мы наконец имеем возможность продемонстрировать видеоматериалы, отснятые оператором одной из одесских телекомпаний, которые являются неопровержимыми уликами преступления, содеянного 2 сентября 2007 года депутатом Одесского горсовета Игорем МАРКОВЫМ и группой боевиков, находящихся под его контролем, на площади перед зданием Одесской облгосадминистрации», - заявил на пресс-конференции руководитель Черноморского гайдамацкого соединения Украинского казачества Сергей ГУЦАЛЮК перед показом видеозаписи избиения демонстрантов, отметив, что они смогли получить это видео только сейчас.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая от имени лидеров шести патриотических организаций, в частности, областного объединения «Просвіта», Ассоциации казацких товариществ «Сечь», партии «Реформы и порядок», Украинской народной партии и НРУ, С.ГУЦАЛЮК потребовал от прокурорских и милицейских органов прекратить попытки «увести от уголовной ответственности за содеянное И.МАРКОВА» и других участников бандитского нападения на мирных граждан, которые намеревались передать через руководство облгосадминистрации Обращение Президенту Украины по поводу установления в городе памятника Екатерине II.

С.ГУЦАЛЮК напомнил, что «уголовное дело по признакам статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) было возбуждено сразу после этого преступления, совершенного против группы «просвітян» и членов других организаций, причем в присутствии сотрудников милиции. Однако за полтора года следствия ни один из виновных в избиении участников пикета так и не понес какого-либо наказания за содеянное».

Также C.ГУЦАЛЮК в комментарии УНИАН отметил, что вынужден, к сожалению, констатировать, что «прокурор Одесской области Василий ПРИСЯЖНЮК уклоняется от выполнения своих обязанностей по надзору за милицией – никто из сотрудников Следственного управления УМВД Украины в области не привлечен к ответственности за полуторагодичную волокиту, устроенную при расследовании этого резонансного уголовного дела».

«В случае, если прокуратура Одесской области так и не обеспечит доведение до суда двух уголовных дел, в которых фигурирует депутат-украинофоб И.МАРКОВ, - подытожил С.ГУЦАЛЮК, - мы будем требовать и организовывать совместные акции с целью освобождения прокурора В.ПРИСЯЖНЮКА от занимаемой должности».

Как сообщалось, 2 сентября 2007 года возле Одесской облгосадминистрации собрались активисты и сторонники украинских патриотических организаций, в частности Всеукраинского объединения «Свобода», чтобы зачитать обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу намерений городской власти установить на центральной площади Одессы памятник императрице Екатерине ІІ.

Альтернативную акцию, в поддержку возобновления памятника основателям Одессы, проводили и пророссийские активисты. Несколько десятков спортивной внешности молодых людей жестоко избили активистов украинских патриотических организаций и партий.

Местные активисты патриотических организаций получили численные повреждения и травмы. Один из членов «Свободы» в тяжелом состоянии попал в реанимацию.