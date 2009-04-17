Луценко обещал разобраться со смертью арестованного

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО назначил служебное расследование по факту смерти Олега Пархоменко, который согласно решению суда отбывал административный арест в изоляторе временного содержания Монастырищенского райотдела Управления МВД Украины в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, для его проведения в Черкасскую область выехала специально созданная бригада работников МВД Украины во главе с первым заместителем министра Михаилом КЛЮЕВЫМ.

На время проведения служебного расследования отстранены от выполнения служебных обязанностей и.о. начальника УБОП УМВД Украины в Черкасской области Виталий КРИКУН и начальник Уманского межрайонного отдела УБОП Александр ЧЕРНЫШ.