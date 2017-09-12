Саакашвили о львовской гостинице: мой номер стоит меньше, чем "одна доза пинчуковской кошки"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили во время выступления перед журналистами во Львове анонсировал "турне" по Украине и сравнил стоимость своего номера во львовском отеле "Леополис" с кормом кошки олигарха Виктора Пинчука.

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"Никаких особых апартаментов у нас здесь (в отеле - УНИАН) нет. Когда я сюда приехал были готовы номера. Когда я буду выезжать, а это будет сегодня-завтра, потому что я собираюсь проехать по всей Украине, сегодня я начинаю турне по Украине... И чтобы перебить мне это они с утра сегодня устраивают мне эту процедуру. Я оплачу номер в "Леополисе", у меня денег на это хватит. Денег на машину у меня тоже хватит, но на самолетах я больше летать не могу - паспорта нет. Я буду ездить по територии Украины и по дороге заеду в суд, чтоб отстоять свои права. Но чтоб вы понимали: если главный вопрос - как я плачу за номер в "Леополисе", я думаю, что у людей есть более важные вопросы", - считает Саакашвили.

На повторный вопрос, сколько стоит его номер, Саакашвили, узнав что его задает журналист канала ICTV, заявил: "ICTV?! Пинчук! Тогда все понятно. Мой номер стоит меньше, чем одна доза пинчуковской кошки. У него кошка ест на одну посадку на больше денег, чем стоит мой номер. Передайте привет старому олигарху Виктору Пинчуку!"

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

11 сентября Саакашвили заявил, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, оставленный в автобусе, которым он прибыл в пункт пропуска «Шегини».