Тимошенко присоединилась к Саакашвили в базе "Миротворца"

Сайт "Миротворец" включил в базу данных лидера "Батькивщины", нардепа Юлию Тимошенко за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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"Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией", - сказано на сайте.

В действиях Тимошенко усмотрели нарушение закона по статье 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины").

Как сообщал УНИАН, 10 сентября сайт центра "Миротворец" внес Михеила Саакашвили в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

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По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.