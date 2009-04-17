Мэра Судака оштрафовали на тысячу гривен... за коррупцию

Мэр крымского города Судак Андрей ДЕМЕНТЬЕВ оштрафован на тысячу гривень за коррупционные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По данным надзорного ведомства, вопреки закону А.ДЕМЕНТЬЕВ не вынес на рассмотрение сессии городского совета вопрос о выплате себе материальной помощи на оздоровление в размере 8,8 тыс. грн., а принял его единолично.

По составленному Управлением по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма протоколу мэр признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией».

Суд постановил привлечь А.ДЕМЕНТЬЕВА к административной ответственности за нарушение порядка начисления материальной помощи.