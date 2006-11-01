Ющенко: большинство земельных проблем в Крыму - следствие корруции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что большинство земельных проблем в Крыму является следствием коррумпированности местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

“Очень многие вопросы не от того, что мало земли, а от того, что власть ведет себя коррумпировано”, - сказал Президент.

Он отметил, что в хаосе, который происходит в земельных вопросах в Крыму, “ловится рыбка на многих ступенях, в том числе крымской властью”. В.ЮЩЕНКО отметил, что до сих пор в Крыму не проведена ни инвентаризация земель, ни размежевание.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в случае принятия Верховной Радой Украины закона о возобновлении уголовной ответственности за самозахват земель, он готов его подписать.