Возле пункта пропуска "Медика" в Польше проходит протест, митингующие требуют пропустить граждан на его территорию

У пункта пропуска «Медика» в Польше сегодня проходит акция протеста с требованием пропустить граждан на его территорию. Как передает корреспондент УНИАН, после пересечения польской стороны границы Михеилом Саакашвили автобус с журналистами и народными депутатами заблокировали при въезде в пункт «Медика».

За несколько часов образовалась, ориентировочно, пятикилометровая очередь на въезд в Украину.

После анонимного сообщения о минировании оба пункта пропуска приостановили работу.

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Активисты политических сил, которые ожидали Саакашвили, и некоторые водители из очереди у шлагбаума в пункт пропуска устроили импровизированный протест, скандируя: «Свободу» и «Хотим домой».

Они мотивировали это тем, что сообщение о минировании сделано, чтобы остановить движение на границе и не допустить Саакашвили и его сторонников в пункты пропуска.

Народный депутат Украины от «Самопомочи» Иван Крутько заявил, что «группа мирных граждан с украинской стороны зашла на территорию пункта пропуска «Шегини» и вместе с Саакашвили и депутатами вернулась на территорию Украины».

По его словам, Саакашвили уже находится во Львове. Каким образом он прошел таможенно-паспортный контроль украинской стороны, депутат не смог уточнить.