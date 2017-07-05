"Первый раз пронесло": гастролирующий по Крыму российский рэпер снова собрался с концертом в Киев

Российский рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко), который неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму, снова собрался в Украину с концертом.

Об этом свидетельствует афиша на сайте по продаже билетов Karabas.com. Концерт Басты в Киеве запланирован на 1 декабря 2017 года в клубе Stereo Plaza.

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Рэпер Баста после концертов в Крыму спокойно дал сольник в Киеве 17 июня.

С апреля этого года музыкант внесен в базу центра "Миротворец" в связи с нарушением украинского законодательства. Василий Вакуленко неоднократно посещал аннексированный Россией Крым. Также в разделе "Чистилище" Басту уличили в отрицании российской агрессии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в правительстве предложили обязать организаторов концертов предупреждать о гастролерах из РФ.