"Первый раз пронесло": гастролирующий по Крыму российский рэпер снова собрался с концертом в Киев

17:29, 05 июля 2017
Общество
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Рэпер Баста после концертов в оккупированном Крыму спокойно дал сольник в Киеве 17 июня

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Российский рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко), который неоднократно давал концерты в оккупированном Крыму, снова собрался в Украину с концертом.

Об этом свидетельствует афиша на сайте по продаже билетов Karabas.com. Концерт Басты в Киеве запланирован на 1 декабря 2017 года в клубе Stereo Plaza.

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Рэпер Баста после концертов в Крыму спокойно дал сольник в Киеве 17 июня. 

С апреля этого года музыкант внесен в базу центра "Миротворец" в связи с нарушением украинского законодательства. Василий Вакуленко неоднократно посещал аннексированный Россией Крым. Также в разделе "Чистилище" Басту уличили в отрицании российской агрессии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в правительстве предложили обязать организаторов концертов предупреждать о гастролерах из РФ.

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Теги: #Баста выступит в Киеве