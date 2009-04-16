Завтра в Украине - от 0° до +23°

Завтра в Украине осадки не ожидаются, ветер переменных направлений, 5-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей местами 7-9°; днем 15-20°, на Закарпатье до 23°; в Карпатах ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В Киевской области в пятницу - переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20°.

В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.