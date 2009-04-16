Украинская книга отвоевывает позиции на рынке

Украинцы начали отдавать преимущество не российской, а отечественной книжной продукции, пишет еженедельник «Комментарии».

Так, по словам директора дистрибьюторской компании «Саммит-книга» Игоря СТЕПУРИНА, структура продаж компании свидетельствует, что потребитель сориентировался на украинскую книгу. Это, по его мнению, связано с тем, что российские издатели стали выпускать меньше книг и подняли цены на них до заоблачных высот.

«Такие крупные издательства как «Эксмо», АСТ переносят книгу в сегмент элитарного продукта. А магазины начали заказывать больше литературы, которая продается. Поэтому в рейтингах продаж книготорговых сетей («Емпік», «Книжковий супермаркет») российская литература практически отсутствует», - объяснил И.СТЕПУРИН.

Некоторые украинские издатели, с которыми общались «Комментарии», также подтвердили, что за последние три месяца поступления денег от предприятий книжной торговли выросли.

Но такую позитивную динамику почувствовали не все издательства и дистрибьюторы, а только те из них, кто расширил ассортимент книжной продукции, отмечает издание. Таких издательств, по данным Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, около 15%. Еще 25% украинских издательств по крайней мере смогли сохранить тиражи и ассортимент на докризисном уровне.

По словам Константина КЛИМАШЕНКО, владельца сети «Книжковий супермаркет», с октября 2008 года количество наименований в магазинах сети увеличилось на 25%. По его мнению, это позволило удержать падение оборота на уровне 15%. Без расширения ассортимента оборот упал бы на 40–45%.

Однако, чтобы воспользоваться такой в целом благоприятной ситуацией на рынке, украинским издателям нужны оборотные средства, за счет которых можно и дальше расширять ассортимент.

Ведь издатель, отмечает издание, при нынешних условиях оказался наиболее уязвимым. Он, по сути, выступает универсальным кредитором, совершая предоплату за услуги печати и отдавая продукцию на реализацию в магазины. В то же время недорассчеты дистрибьюторов с издателями, по данным УАИК, достигли 40%.

По словам президента УАИК Александра АФОНИНА, отдельные банки уже готовы кредитовать коммерческие издательские проекты, но требуют, чтобы издатель и полиграфист обслуживались в их же банке.