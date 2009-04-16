Черновецкому запретили выбивать из киевлян долги с помощью коллекторов

Прокуратура столицы запретила Киевской городской государственной администрации взыскивать коммунальные долги с киевлян с помощью коллекторских компаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В частности, прокуратура опротестовала распоряжение КГГА № 1804 от 31 декабря 2008 года «О механизме сотрудничества с жилищно-эксплуатационными организациями и потребителями по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги» и № 160 от 12 февраля 2009 года «О мерах, направленных на улучшение ситуации с уплатой за жилищно-коммунальные услуги», которыми утвержден порядок применения жилищно-эксплуатационными организациями столицы мер, направленных на обеспечение своевременной оплаты и погашения задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, и, в частности, привлечения к ее взысканию на конкурсной основе специализированных предприятий, так называемых коллекторских компаний.

При этом в прокуратуре отметили, что, с одной стороны, намерение киевских властей уменьшить размер задолженности и обеспечить стабильность платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги является позитивным, однако, с другой стороны, принятые распоряжения противоречат требованиям действующего законодательства (Закону «О жилищно-коммунальных услугах», Жилищному и Цивильному кодексам Украины), поскольку взыскание задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги должен проводить только балансодержатель в гражданско-правовом порядке, и урегулирование таких споров по решениям судов выполняются в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве».

А потому деятельность специализированных юридических организаций (коллекторских компаний), которые по распоряжению КГГА № 160 уполномочены взыскивать задолженность с должника, является незаконной, подчеркнули в прокуратуре.

Более того, констатировали там, в нарушение норм Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» указанные распоряжения КГГА приняты без процедуры опубликования их проектов и без согласования с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Киеве.