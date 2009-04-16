ОПЕК обновил прогноз потребления нефти в мире

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз понизила прогноз по потреблению нефти в 2009 году, сообщает AFP. По новым данным, в мире будет потребляться на 1,37 миллиона баррелей в сутки меньше, чем годом ранее. Ранее в ОПЕК предполагали, что снижение составит 1,01 миллиона баррелей в сутки.

С начала года ОПЕК уже в четвертый раз обновляет прогнозы по сокращению потребления нефти. На этот раз изменения связаны с неясной экономической ситуацией в мире.

Ранее на этой неделе представитель Ирана в ОПЕК Мохаммед Али Хатиби (Mohammad Ali Khatibi) заявлял, что картель может сократить квоты на производство нефти, если потребление углеводородов в мире продолжит сокращаться. Следующий саммит ОПЕК состоится в Вене в конце мая 2009 года.

Напомним, что ОПЕК пытается контролировать цены на нефть на мировом рынке путем увеличения или уменьшения квот на добычу. Однако с 2008 года решения ОПЕК практически не влияют на настроения инвесторов: сначала цены росли, даже несмотря на увеличение производства, а потом падали, хотя ОПЕК сокращал квоты.

Согласно данным ОПЕК, в 2008 году спрос на нефть снизился на 0,19 миллиона баррелей в сутки. Общий объем потребления составил 85,7 миллиона баррелей в сутки.

За последние месяцы цены на нефть на мировом рынке поднялись с 40 до 50 долларов за баррель и зафиксировались в районе этих отметок. При этом в ОПЕК считают, что инвестиции в геологоразведку и добычу становятся выгодными только при цене в 75 долларов за баррель. Еще в середине 2008 года нефть стоила более 140 долларов за баррель.

Лента.ру