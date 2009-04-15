Газпром: Украина берет слишком мало газа

Заместитель главы правления ООО "Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ считает, что отрицательное внешнеэкономическое сальдо украинской экономики является определенной угрозой для России относительно своевременной и полной оплаты за потребляемый Украиной газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на международной конференции «Общие интересы Украины и России в расширении сотрудничества. Стратегии выхода из кризиса».

По словам В.ГОЛУБЕВА, падение промышленного производства в Украине привело к тому, что Украина закупает у нас на 40% меньше газа, чем в предыдущие годы. Он подчеркнул, что «спрос Украины на 2009 год составил 33 млрд. куб. м газа».

В.ГОЛУБЕВ добавил, что изменение в потреблении Украины «в столь значительных объемах газа - меньше на 22 млрд. куб. м, чем обычно, конечно, это вносит корректировки и в баланс газа и в планы добычи и в планы транспортировки».