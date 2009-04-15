Ивано-Франковск угрожают оставить без горячей воды уже завтра

ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» из-за долгов прекратит электроснабжение коммунального предприятия «Ивано-Франковстеплокоммунэнерго».

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Отделе информационной политики ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».

Несмотря на то, что 15 апреля официально завершается отопительный сезон, «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» не погасили задолженность за использованную электроэнергию. Дождавшись завершения отопительного сезона, ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» вынуждено прекратить электроснабжение должника, отмечается в сообщении.

Обесточивание объектов коммунального предприятия, в частности, котельных города запланировано на 16 апреля 2009 года.

Долг за потребленную электроэнергию по состоянию на 15 апреля составляет 1 223,6 тыс. грн.

После обесточивания котельных жители Ивано-Франковска останутся без горячей воды.