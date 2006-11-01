Патрисия Каас в течении часа развлекала водочных королей Украины

Французская звезда шансона Патрисия Каас развлекала водочных королей Украины. Она тайно посетила село Малиновка под Харьковом. То самое, где снимали фильм «Свадьба в Малиновке».

Но певицу интересовали не история села и не его пейзажи. Каас стала главным сюрпризом на открытии нового завода компании «ОЛИМП». Водку, правда, публично пить не стала, но живо интересовалась, что за спиртное будут делать, и была очень обрадована, когда ей и 12 парням из группы подарили по бутылке нового напитка.

На концерте в честь открытия завода Каас выступала последней. В течение часа исполняла песни и все время пыталась расшевелить публику в надежде, что ей кто-то подпоет по-французски. Но зрители то ли языка не знали, то ли слишком энергично праздновали, поэтому в ответ просто кричали. Наверняка, это Патрисию и расстроило.

Ведущим на празднике водочных королей был Фёдор Бондарчук. А на разогреве выступали Лайма Вайкуле, группы «Браво», «Уматурман» и «Космос».

В этом же концерте выступал и Александр Пономарев, который так спешил на следующее выступление в другой город, что даже не видел выхода на сцену легендарной француженки.

Сумму гонорара певицы организаторы держат в секрете, известно, что пять лет назад ее выступление стоило 55 тысяч долларов, сейчас цены заметно возросли.

"Обком" со ссылкой на "Блик"