Патрисия Каас в течении часа развлекала водочных королей Украины
Певица посетила легендарное село
Французская звезда шансона Патрисия Каас развлекала водочных королей Украины. Она тайно посетила село Малиновка под Харьковом. То самое, где снимали фильм «Свадьба в Малиновке».
Но певицу интересовали не история села и не его пейзажи. Каас стала главным сюрпризом на открытии нового завода компании «ОЛИМП». Водку, правда, публично пить не стала, но живо интересовалась, что за спиртное будут делать, и была очень обрадована, когда ей и 12 парням из группы подарили по бутылке нового напитка.
На концерте в честь открытия завода Каас выступала последней. В течение часа исполняла песни и все время пыталась расшевелить публику в надежде, что ей кто-то подпоет по-французски. Но зрители то ли языка не знали, то ли слишком энергично праздновали, поэтому в ответ просто кричали. Наверняка, это Патрисию и расстроило.
Ведущим на празднике водочных королей был Фёдор Бондарчук. А на разогреве выступали Лайма Вайкуле, группы «Браво», «Уматурман» и «Космос».
В этом же концерте выступал и Александр Пономарев, который так спешил на следующее выступление в другой город, что даже не видел выхода на сцену легендарной француженки.
Сумму гонорара певицы организаторы держат в секрете, известно, что пять лет назад ее выступление стоило 55 тысяч долларов, сейчас цены заметно возросли.
"Обком" со ссылкой на "Блик"