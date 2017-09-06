Математик, победившая рак и владелица самой длинной косы: кто поборется за титул "Мисс Украина-2017" (видео)

За титул "Мисс Украина-2017" будут соревноваться 24 самых красивых девушки страны.

Призер олимпиады по математике, девушка, победившая рак и владелица самой длинной в стране косы.

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Их 24 и отбор был невероятно придирчивым. Чтобы убедиться в том, что все девушки имеют кристально чистую биографию, организаторы изучили даже их аккаунты в соцсетях.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее оскандалившаяся участница конкурса из оккупированного Крыма пропала из списков и улетела в Москву.