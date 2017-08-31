Мисс Украина-2017: оскандалившаяся участница из оккупированного Крыма пропала из списков и улетела в Москву

Модель Екатерина Луганская, которая должна была представлять оккупированный Крым в финале национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", улетела в Москву. Об этом свидетельствует фото в микроблоге девушки.

Фамилия и фото Екатерины исчезли с сайта конкурса. Участниц осталось всего 24. Под номером 6 теперь выступает львовянка Роксолана Яминская. Никаких заявлений или объяснений на сайте организаторов мы не нашли, пишет "Лайм".

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Напомним, ранее журналисты обратились к организаторам с просьбой объяснить, почему Екатерина Луганская, которая до этого принимала участие в различных российских конкурсах красоты, представляя оккупированный РФ Крым, принимает участие в конкурсе "Мисс Украина".

Сообщалось, что у девушки украинский паспорт, а участие в конкурсах других государств не запрещается.

Ответа на письменную просьбу объяснить, как Екатерина Луганская с украинским паспортом учится в России, работает и принимает участие в национальных конкурсах, мы не получили.

Участие Екатерины Луганской в украинском конкурсе возмутило и росСМИ, ведь девушка до этого боролась за корону самой красивой девушки России.