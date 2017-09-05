Гонки, девушки и дорогие аксессуары: как живут и отдыхают дети украинских политиков (видео)

Дорогая жизнь детей политиков видна по их страницам в социальных сетях. Тачки, дорогая одежда, элитные рестораны и гостиницы - стандартный набор украинского мажора.

Читайте такжеВолонтер: николаевский мажор, которого не осмелилась задержать полиция, занимается контрабандой в КрымЕсли чиновники с появлением электронных деклараций стали осторожнее, то их дети на собственных интернет-страницах откровенно понтуются родительскими миллионами, говорится в сюжете "Грошей".

Гонки, обнаженные девушки и дорогие тачки. Такими фото в Instagram кичится Дмитрий Каратуманов – сын депутата Харьковского облсовета и экс-нардепа Олега Каратуманова. Парень обожает выставлять на показ свою машину. Она является одной из самых дорогих моделей Mercedes. Такой тюнингованный джип стоит почти 6 млн грн. 260 км\ч – именно с такой скоростью парень гоняет вокруг города. В Куршавеле семейство лакомится устрицами, а на острове Занзибар купается в индийском океане.

В свою очередь, дочь заместителя мэра Днепра Светланы Епифанцевой – Анна Епифанцева – кичится своими дорогими аксессуарами. В частности, у девушки есть и новинка от Chanel – за эту сумочку нужно отдать 80 тыс. грн, а за классическую модель – 140 тыс. грн. И таких у Анны несколько.

Сын экс-депутата Верховной Рады Льва Миримского – Роман Миримский. Его влиятельный отец умер несколько месяцев назад, но жизнь мажора это ничуть не изменило. Парень ездит на Bentley. Цена похожего подержанного авто – около 5 млн грн. За руль Роман садится даже пьяным. Миримские родом из Крыма. На оккупированном полуострове парень любит отдыхать с шиком.