Каждому третьему украинцу отказывают в визе в Канаду - посол

За первые три месяца этого года Канада отказала в визе 34% украинцев. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас имеем катастрофически большой процент отказов украинцам в канадских визах. Критически большой процент отказов. Если в прошлом году количество отказов уменьшилось и дошло до 24%, то в этом году в первом квартале мы имели 34% отказов украинцам в канадских визах", - сообщил он.

По его мнению, это следствие устаревшей оценки украинцев и связанных с этим миграционных рисков, царящих в консульствах и посольствах.

"И мне кажется, что безвизовый режим с Европейским Союзом должен подтолкнуть наших канадских друзей к тому, чтобы переосмыслить эту историю. Украина сейчас не входит в число стран с самыми высокими миграционными рисками", - говорит посол.

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В то же время, по его словам, несмотря на большой процент отказов в визах, удалось достичь положительных сдвигов.

"Канада существенно сократила время на рассмотрение визовых документов. Сейчас среднее время рассмотрения визовых документов в канадском посольстве колеблется на отметке 5-6 рабочих дней. Возможно, до 7 рабочих дней. Это гораздо лучший показатель, чем в большинстве стран, где Канада выдает визы" , - рассказал Шевченко.

16 июня канадский депутат от "Либеральной партии" Борис Вжесневский призвал отменить визы для украинцев, вслед за ЕС.