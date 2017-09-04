На Житомирщине для журналистов и общественности проведут ряд актуальных семинаров и тренингов

На Житомирщине для журналистов и общественности проведут ряд актуальных семинаров, тренингов и конкурсов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Приглашаем к активности представителей общественности и СМИ. К вашему вниманию предлагаем еженедельный обзор актуальных семинаров, тренингов, программ, грантов и конкурсов», - сказано в сообщении.

Так, желающим предлагают принять участие в конкурсе статей о фермерах. Авторы трех лучших статей получат следующие гонорары:1 место – 2000 грн, 2 место – 1000 грн, 3 место – 500 грн.

Также можно принять участие в конкурсе заявок в рамках программы «Открытые двери» для поддержки краткосрочных инициатив организаций гражданского общества. Этот конкурс проводится в рамках Программы содействия общественной активности «Включайся!», что финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и реализуется Международной организацией «Пакт». Размер гранта здесь составляет до 20 тыс. долларов.

Среди прочего, в облгосадминистрации сообщают о конкурсе мини-грантов для создания молодежных платформ в деревнях и городках.

Максимальная сумма мини-гранта здесь составляет 20 тыс. грн

Подробнее о грантах и конкурсах, а также об условиях участия в них можно узнать на сайте Житомирской областной государственной администрации.