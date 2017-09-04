Дело о разворовывании денег на проект "Стена" дошло до суда

Военная прокуратура Центрального региона заявила о направлении в суд обвинительного акта по делу о хищении средств при реализации так называемого проекта «Стена».

Читайте такжеВ проекте "Стена" Генпрокуратура расследует преступления исключительно подрядчиков - политолог «Оболонский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению военнослужащих структурных подразделений Государственной пограничной службы, в отношении вымогательства у предпринимателя «вознаграждения» за несоздание препятствий при исполнении условий договора по строительству объекта «Евростена», а именно подписание актов приема-передачи выполненных работ, перечисление денежных средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шестерых человек, вероятно, причастных к хищению средств так называемого проекта «Стена». Среди задержанных – служебные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. В тот же день задержали еще одного человека который, по версии следствия, выполняла роль посредника. В марте 2016 года НАБУ начало уголовное производство по факту растраты средств государственного бюджета во время реализации так называемого проекта «Стена». По версии следствия, государству нанесен ущерб в размере более 16 млн грн.