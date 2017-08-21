Генпрокуратура не раскрывает подробностей расследования о разворовывании денег на "Стену"

Следователи Генпрокуратуры не разглашают детали следствия о растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена". Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

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Издание просило предоставить информацию о выявлении злоупотреблений и области, где они были обнаружены. Также издание просило предоставить информацию об уже проведенных процессуальных действиях, в частности допросы действующих и бывших представителей Кабинета министров.

В ГПУ лишь сообщили, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Никакой другой информации в ведомстве не предоставили, ссылаясь на ч. 1 ст. 6 закона "О доступе к публичной информации". В ГПУ заявили, что такая информация расценивается как конфиденциальная и тайная.

"Следовательно, предоставление более подробной информации по вопросам приведенным в запросе не представляется возможным, поскольку она составляет тайну досудебного расследования", - говорится в ответе.

Как известно, в течение двух дней в августе Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на так называемый проект "Стена".

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шестерых лиц, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена". В тот же день задержано еще одно лицо которое, по версии следствия, выполняло роль посредника.