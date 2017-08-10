Суд арестовал фигуранта дела по хищению средств в проекте "Стена" Кашубу на 2 месяца

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн фигуранта дела по хищению средств в проекте «Стена», директора ООО «Агентство защиты информации» Александра Кашубу. Об этом сообщает «112 Украина».

Кашуба свою вину не признает и говорит, что были определенные недостатки в работе, но это со временем исправлялось. По его словам, сумма залога - это слишком большая сумма, которую он не сможет заработать, поэтому залог вноситься не будет.

Сторона защиты заявляет, что уже готовит апелляцию на решение суда.

Сегодня также решается вопрос о мере пресечения еще одному фигуранту дела по хищению средств в проекте «Стена», - Вячеславу Майданович, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы.

Прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Аргументируют это тем, что поскольку Майданович является пограничником, он знает, как можно обойти границу и скрыться на территории другого государства.

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Сторона защиты настаивает на том, что Майданович не подписывал никаких документов относительно денег и не имеет отношения к ним. Также адвокат отрицает значимость представленных материалов и просит для подзащитного домашний арест.

Как сообщал УНИАН 8 августа детективами НАБУ под процессуальным руководством САП были задержаны шесть человек, подозреваемых в причастности к хищению государственных средств, выделенных на реализацию проекта «Стена».

Сегодня стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении семи лицам, задержанным в рамках расследования по факту растраты средств госбюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы.

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В частности, в числе подозреваемых должностные лица Государственной пограничной службы: начальник управления капитального строительства ГПСУ (ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины); старший офицер Первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК); бывший начальник Первого отдельного отдела капитального строительства (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК).

Также среди подозреваемых - руководители фирм, которые должны были строить так называемую «Стену»: директор ООО «АЗУ» (ч.5 ст.191 УК); директор ГП «Черниговский облавтодор» ГАК «Автомобильные дороги Украины» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК); директор и учредитель ООО «Стройцентр «Витязь» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК).

Кроме того, лицу, выполнявшему роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Согласно информации правоохранителей, все задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве.