Подозреваемый в выдаче оружия для разгона Майдана вышел из-под стражи

Об этом сообщает "112 Украина".

"Заворотного выпустили из Лукьяновского СИЗО. Его встречали его родные и близкие. Общаться с журналистами они отказались. Быстро посадили Заворотного в машину и уехали", - говорится в сообщении.

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У Ростислава Заворотного сегодня ночью истекает срок содержания под стражей, который не был продлен. Суды почти 3 месяца передавали дело друг другу.

Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сказал, что Генеральная прокуратура Украины подготовит представление в Высшую квалификационную комиссию судей Украины о привлечении к ответственности судей, которые затягивали дело Ростислава Заворотного.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего – 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.