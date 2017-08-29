Дело по трагедии 2 мая в Одессе: прокурор заявил о предвзятости судей

Представитель государственного обвинения заявил о предвзятости коллегии судей Ильичевского городского суда Одесской области, рассматривающей уголовное производство о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня, 29 августа, во время заседания прокурор заявил отвод судьям в связи с допущением судьями ряда грубых нарушений во время судебного разбирательства.

«Например, на одном из заседаний суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, выйдя за пределы своих полномочий, а также в отсутствие участников судебного производства», - отметили в пресс-службе.

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Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда.

Отмечается, что суд отказал представителю обвинения в своем отводе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ильичевский городской суд продлил срок содержания под стражей на 30 суток пятерым фигурантам дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.