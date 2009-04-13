Спасены шахтеры, находившиеся под завалом двое суток
23:18, 13 апреля 2009Общество
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Сообщает Минуглепром
Сегодня спасены двое горняков шахты "Полтавская" (Енакиево), пробывшие под завалом около двух суток. Проходчики Владимир Коробов (1966 г.р.) и Сергей Задорожный (1974 г.р.), оказались в центре аварии днем 11 апреля на глубине 477 м.
Их искали четыре отделения горных спасателей и сегодня днем обнаружили в спасательной нише.
Состояние их здоровья удовлетворительное. Спасенных встретил министр угольной промышленности Виктор Полтавец, прибывший для ознакомления с ходом поисковых работ.
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