Спасены шахтеры, находившиеся под завалом двое суток

Сегодня спасены двое горняков шахты "Полтавская" (Енакиево), пробывшие под завалом около двух суток. Проходчики Владимир Коробов (1966 г.р.) и Сергей Задорожный (1974 г.р.), оказались в центре аварии днем 11 апреля на глубине 477 м.

Их искали четыре отделения горных спасателей и сегодня днем обнаружили в спасательной нише.

Состояние их здоровья удовлетворительное. Спасенных встретил министр угольной промышленности Виктор Полтавец, прибывший для ознакомления с ходом поисковых работ.