Кабмин выделил Генпрокуратуре деньги на экспертизы по делу Гонгадзе

Кабинет министров Украины выделил Генеральной прокуратуре Украины 134,427 тыс. грн. для проведения в соответствии с утвержденной ею сметой независимых экспертиз и необходимых следственных действий по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Текст распоряжения за подписью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, на Министерство финансов возложена обязанность осуществить данные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Генпрокуратура должна подать до 1 мая этого года в Министерство экономики, Министерство финансов и Государственное казначейство отчет об использовании этих средств.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО о выделении средств Генпрокуратуре для продолжения досудебного расследования по уголовному делу об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

В письме глава государства отмечал, что согласно резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы, постановлениям Верховной Рады Украины от 21 декабря 2000 года №2154-ІІІ и от 10 января 2002 года №2970-ІІІ для объективности к проведению экспертиз оригиналов записей разговоров, сделанных Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО на протяжении 2000 года в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, привлечены иностранные эксперты.

По сообщению Генпрокуратуры Украины, в декабре 2008 года следователи прокуратуры с участием группы специалистов по звукозаписи и аудиоанализу в установленном порядке изъяли первичные носители аудиозаписей и записывающее устройство, которые имеют ключевое значение в расследовании уголовного дела. В связи с этим со второй половины февраля 2009 года по этому делу запланирован ряд следственных действий, которые необходимо провести за пределами нашего государства.

В соответствии с пунктом 4 постановления Верховной Рады Украины от 21 декабря 2000 года №2154-ІІІ, финансирование расходов по этому уголовному делу, связанных с проведением за границей независимых экспертиз и необходимых следственных действий, поручалось Кабинету министров Украины.

В связи с изложенным и по обращению Генпрокуратуры, а также принимая во внимание рекомендации ПАСЕ №1645 (2009), В.ЮЩЕНКО просил премьера решить вопрос о выделении Генпрокуратуре средств на указанные цели в установленном порядке, в том числе и на обеспечение финансирования командировок за границу соответствующих служащих ведомства.